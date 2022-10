Menor de edad que cayó a barranco en Monserrate pudo ser rescatado; así fue la heroica acción de las autoridades para salvarle la vida

El sendero de Monserrate es muy concurrido los fines de semana, sobre todo el día domingo. Familias enteras hacen planes para ascender el popular cerro capitalino, pero a veces estos paseos no terminan de la mejor manera.

Los bomberos de Bogotá reportaron que un menor de edad junto a su tío, cayeron a un barranco mientras caminaban por un sendero. Al conocerse la emergencia, las autoridades comenzaron el rescate de las dos personas involucradas en el accidente.

Policía, Cruz Roja, Guardia Civil y Bomberos trabajaron durante varias horas para sacarlos de manera rápida y que fueran atendidos por organismos médicos. “Hoy acudimos al llamado por 2 personas (un menor de edad) que habían caído a un abismo, en el cerro de Monserrate. Tras casi 5 horas de labores, los pacientes fueron rescatados y entregados a la Secretaría de Salud”, se lee en el perfil oficial de Twitter de los Bomberos de Bogotá, el cual iba a acompañado de imágenes que dejaron ver detalles del rescate.

Hoy acudimos al llamado por 2 personas (un menor de edad) que habían caído a un abismo, en el cerro de Monserrate. Tras casi 5 horas de labores, los pacientes fueron rescatados y entregados a la Secretaría de Salud. #SalvamosVidas #RescateEnMontaña #RescateMonserrate pic.twitter.com/fRqw48oG74 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 17, 2022

Lo mismo hizo la Policía Metropolitana de Bogotá, institución que por medio de un video mostró el trabajo que realizaron de manera mancomunada las entidades distritales para lograr sacar a los individuos con vida. Aunque fueron rescatados, al parecer las heridas que sufrieron son de cuidado.

“El niño está en estado un poco crítico. Presenta lesiones faciales, fracturas en los miembros inferiores y superiores. El adulto tiene una fractura craneoncefálica leve y fracturas y hematomas en el cuerpo”, aseguró a medios de comunicación el teniente Óscar Martínez del cuerpo oficial de los Bomberos.

#PolicíasAlRescate de un menor de edad, quien cayó en un barranco junto a su tío en el sendero de Monserrate y fueron rescatados por la Policía, bomberos y Cruz Roja. Estamos presentes para salvaguardar tu integridad y seguridad. #DiosYPatria pic.twitter.com/lxoWPkyMIq — Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán (@PoliciaBogota) October 16, 2022

Otro incidente que también involucró a un menor de edad en el sendero de Monserrate

El pasado viernes santo desapareció una menor de 12 años en el cerro de Monserrate. El coronel Diógenes Serrano, director de la Defensa Civil en Bogotá, en diálogo con la emisora Blu Radio contó en su momento que la menor, de nombre Victoria José Díaz, desapareció entre los sectores de Caracol y Santuario.

“Tienen que estar muy pendientes de los niños y no soltarlos. El informe es de una niña de 12 años, viste sudadera rosada y se perdió en el sendero de Monserrate”, aseguró en aquella ocasión.

El director de la Defensa Civil aprovechó para recomendarles a los padres y a la comunidad en general para que no lleven a subir el sendero de Monserrate a niños de una estatura menor a un metro, ni personas que tengan problemas del corazón o sufran de la tensión. “No vayan a traer bebés de brazos ni mascotas; vengan bastante hidratados y con ropa fresca; subir por la derecha para que en el descenso no haya conflictos”, añadió el coronel.

Después de un par de horas, la Defensa Civil informó que la adolescente fue encontrada, tras las labores de búsqueda en la que participaron sus familiares y las distintas entidades del Distrito que hacen presencia en el lugar. Esto casos evidencian que el sendero de Monserrate no es un buen lugar para llevar menores edad ya que pueden verse involucrados en situaciones peligrosas.