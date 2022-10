Ofertas de empleo: abren más de 1.500 vacantes laborales en Bogotá y Cundinamarca

Habitantes de municipios de Cundinamarca y Bogotá tendrán la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo a través de la Agencia de Empleo de la caja de compensación familiar, Colsubsidio, que anunció una estrategia con la que se busca vincularlos a más de 1.500 vacantes disponibles.

Para tal efecto, anunció que se puso en marcha la Agencia Móvil de Empleo, con el objetivo de conectar a un mayor número de personas con un trabajo formal, recorriendo diferentes municipios de Cundinamarca y sectores de la ciudad Bogotá para acceder a oportunidades laborales.

Señaló que la Ruta estará orientada a personas con discapacidad, de manera que se pueda potenciar la generación de oportunidades en la Ciudad-Región.

La jefe de servicios de empleo de Colsubsidio, Mari Carmen Acero, destacó que además de las ofertas laborales, se ofrece asesoría en diferentes campos para facilitarle a los beneficiarios el proceso de búsqueda de trabajo.

“No solo están disponibles las vacantes, sino también una asesoría en cómo buscar empleo, en cómo organizar su hoja de vida, cómo prepararse para una entrevista, para que las personas puedan llegar muy potentes a estos procesos de selección. La agencia alrededor tiene cada mes 22 mil puestos de trabajo vacantes de tipo operativo y administrativo con escolaridad o no escolaridad”, señaló.

Las personas interesadas, en el caso de Bogotá, deben acercarse a los puestos de selección que está ubicado cerca al Outlet de las Américas. Igualmente, pueden visitar cualquiera de las sedes en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Suba y Kennedy.

“Me están guiando con mi hoja de vida, veo que hay muchas ofertas de trabajo. Me gustaría encontrar en teletrabajo que es donde me he desempeñado, agradecería mucho la atención que me puedan prestar, ya que me encuentro sin empleo en este momento”, señaló, Gloria Castañeda, quien estaba en búsqueda de trabajo en el área de administración.

Colsubsidio informó que desde marzo pasado, se han atendido más de 90 personas con discapacidad y 73 ya han sido intermediadas laboralmente.

Entre tanto, para los habitantes de los diferentes municipios de Cundinamarca interesados en conocer el cronograma de visitas de la Agencia Móvil pueden consultar la agenda en la página web de la agencia de empleo de Colsubsidio o acudir a las sedes de Soacha y Funza.

el Sena anunció que a través de la Línea Crecer del Fondo Emprender entrega recursos de hasta 50 millones de pesos con la tasa de interés más baja del mercado a empresas en etapa temprana del país. - Foto: SENA

Sena abre convocatoria para emprendedores

De otra parte, el Sena anunció que a través de la Línea Crecer del Fondo Emprender entrega recursos de hasta 50 millones de pesos con la tasa de interés más baja del mercado a empresas en etapa temprana del país.

Los interesados en acceder a este programa, deben haber sido beneficiarios de alguno de los servicios de emprendimiento de a entidad.

Igualmente, señaló que si no cumplen con este requisito, “no deben preocuparse, pueden vincularse al programa de Fortalecimiento Empresarial de la Entidad y luego aplicar para recibir los recursos reembolsables”.

El coordinador nacional de Emprendimiento del Sena, Carlos Gamba, señaló que a través esta estrategia es la oportunidad de aumentar la productividad y sostenibilidad de las Mipymes colombianas.

“Con esta iniciativa hemos entregado más de 28 mil millones de pesos en capital y extendemos este beneficio a personas naturales con establecimiento comercial, lo cual se constituye en una valiosa opción para seguir impulsando el emprendimiento en Colombia” señaló.

Los emprendimientos a nivel nacional que reciban el capital semilla reembolsable del Fondo Emprender pueden pagarlo en un plazo de 24 meses, incluido un periodo de gracia de 6 meses, con una tasa de interés del 0,49 % efectiva mensual.

La nueva convocatoria estará disponible hasta el 30 de noviembre del presente año y los interesados pueden consultar los términos de referencia y postularse ingresando en la página de la entidad https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderLineaCrecer.aspx.