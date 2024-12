Al deslizarla, una cortina de terciopelo da acceso a un pequeño restaurante francés elegantemente decorado. Lámparas de luz tenue, música suave. Algunas paredes están pintadas en azul cobalto, al igual que el cielo raso. Otras exhiben una gran selección de vinos, junto a grandes jarrones con hortensias blancas. Las mesas, que no son más de diez, están dispuestas con platos blancos, copas y vasos de cristal tallado . Impregna el ambiente un fresco olor amaderado proveniente de la cava ubicada al fondo.

El Atelier de la Plaza tiene capacidad para 30 personas, no está abierto al público y solo se ingresa si se tiene reserva, que puede ser de días o semanas , porque la lista siempre es muy larga.

Y no le falta razón. André Tarditi es el mismo que hace seis años, y sin proponérselo, se convirtió en todo un fenómeno gastronómico al montar un restaurante gourmet en pleno corazón del popular y nada llamativo Siete de Agosto . Sin embargo todo fue producto de la casualidad, de esas jugadas maestras del destino cuando lo quita todo para dar mucho más.

André Tarditi, su dueño y creador, lo inauguró hace seis meses para su más exclusiva clientela: “Vi que había personas que, por su alto perfil, tienen necesidad de encontrar un espacio más privado para almorzar, cenar o hacer reuniones de negocios , que no quieren ruido, ni la mesa de al lado muy cerca, un sitio clandestino donde puedan conversar tranquilamente, mientras disfrutan de un excelente menú y una selecta carta de vinos. Así nació esta idea”.

La sugerencia de su amigo fue la mejor idea y en pocos días estaba preparando menús para reuniones y eventos especiales. La cocina de su casa no dio abasto. Como semanalmente iba al Siete de Agosto a comprar suministros y empaques desechables, vio por casualidad una bodega con el aviso: “Se arrienda” . La alquiló y adecuó allí su centro de operaciones.

"La vez que más me he sentido honrado fue cuando Manuel Elkin Patarroyo llegó acompañado de Harald Zur Hausen, Premio Nobel de Medicina en 2008 y Johannes Georg Bednorz, de Física en 1987".

En una sola cuadra y en casas seguidas montó tres restaurantes de cocina de autor con lo más selecto de la comida italiana, española y francesa: “En la Trattoria, pastas en todas su variedades, osobuco de ternera y res son los predilectos; en la Tapería, es famosa la paella y el cochinillo preparado en horno artesanal de leña; y en el Atelier, lo que más me piden son el entrecot en salsa Bearnaise, lomo en salsa de queso azul, escargots, sopa de cebolla y el magret de pato, que es espectacular. Los comensales se mueren por él”.

Políticos, militares, periodistas, actores y cantantes forman parte de la exclusiva lista de clientes que frecuentan el Atelier de la Plaza.

“Todos son importantes para mí. Sin embargo la vez que más me he sentido honrado fue a comienzos de noviembre, cuando Manuel Elkin Patarroyo llegó acompañado de Harald Zur Hausen, premio nobel de medicina en 2008, y Johannes Georg Bednorz, de física en 1987. No lo podía creer: uno de los más importantes científicos del país y dos nobeles almorzando en mi restaurante”, dice con orgullo el dueño de "la pequeña Europa", como suele llamar a sus tres restaurantes.

