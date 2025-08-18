Pánico en la Terminal Salitre de Bogotá tras ataque a cuchillo de hombre a pasajeros: cámaras registraron todo

Un adulto mayor atacó con arma blanca a dos pasajeros que se encontraban en la Terminal de Transporte de Salitre, en Bogotá, este domingo 17 de agosto, hacia la 1:35 p. m.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que el hombre llegó hasta una de las entradas de la terminal y, sin mediar palabra, apuñaló en el pecho a un pasajero.

Instante en que el adulto mayor se dispone a atacar con el cuchillo al primer hombre. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @ColombiaOscura_

Luego, avanzó unos pasos y agredió a otro ciudadano que estaba recostado sobre una puerta, a quien atacó varias veces en el abdomen.

Después, el agresor se autolesionó en el abdomen en al menos dos ocasiones y, con el cuchillo todavía en la mano, caminó hacia el interior de la terminal en aparente búsqueda de nuevas víctimas.

En cuestión de segundos, un policía que se encontraba en el lugar se abalanzó sobre él y lo redujo en el piso con ayuda de pasajeros y personal de seguridad, evitando que continuara con el ataque.

Instante en que la Policía, junto a otras, personas desarman al atacante en el piso. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @ColombiaOscura_

Tras lo ocurrido, la Terminal Salitre emitió un comunicado en el que informó que el hecho se presentó en la zona de descensos de pasajeros, más exactamente en el área de taxis.

Según el comunicado, fueron dos las personas que resultaron heridas y, que una de estas, fue trasladada en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde recibe atención médica.

“Gracias a la rápida intervención de los miembros de la estación de Policía E-22 y del personal operativo de la Terminal de Bogotá, la situación fue controlada. Inmediatamente, el personal operativo de la terminal activó el protocolo de atención prehospitalaria”, agregaron en el comunicado.

En cuanto al atacante, desde la Terminal Salitre informaron que recibió atención médica y permanece bajo custodia de la Policía Nacional.

“La Terminal de Transporte de Bogotá se encuentra atenta a la evolución del estado de salud de los afectados y continúa prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, concluyeron.