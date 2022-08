El video más esperado: Nairo Quintana confirma el equipo en el que correrá en 2023

Nairo Quintana seguirá corriendo para el Arkéa-Samsic en 2023. Así lo dejó claro en un video publicado por la escuadra francesa este martes, en la previa al inicio de la Vuelta a España 2023, donde el colombiano llegará una vez más como capo.

“El día de hoy damos una buena noticia. Renuevo con Arkéa por los próximos tres años”, dijo el Cóndor con una sonrisa en el rostro, comentando las razones que lo motivaron a seguir en la alineación que se estrenará el año entrante como miembro de la categoría World Tour.

Nairo manifiesta estar “contento” en el equipo, mismo sentir que ya había deslizado durante y después del Tour de Francia. “Hemos hecho una gran familia, hemos trabajado de la mano. El año próximo esperamos ser World Tour, así tendremos tres próximos años en la máxima categoría para poder disfrutar de las carreras del máximo nivel”, agregó.

🗨 Nairo a un message pour vous 👇 pic.twitter.com/ewpWtNqIUm — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 16, 2022

Para el boyacense será importante seguir sumando fichajes “para seguir ayudando” a cumplir los objetivos del equipo. Su idea es conformar una nómina fuerte que le permita ganar carreras en las próximas tres temporadas que estará ligado a los franceses.

Emmanuel Hubert, mánager general del Arkéa, manifestó también sus razones para extender el contrato. “Nairo Quintana encuentra desde 2020 dentro del colectivo Arkéa-Samsic un entorno en el que florece. Junto a Nacer Bouhanni y Warren Barguil, ha sido uno de los motores de la progresión de nuestro equipo durante tres temporadas”, aseguró.

“La ampliación del contrato de Nairo es la culminación de este deseo común de seguir desarrollando a nuestro equipo”, declaró Hubert a los medios oficiales del equipo, en relación a la renovación que coincide con el regreso del colombiano a La Vueta después de tres años. “Ha realizado una temporada 2022 ejemplar en todos los aspectos tanto en las pruebas de una semana del calendario UCI WorldTour como en el Tour de Francia, batallando con los mejores corredores del pelotón durante las etapas de montaña. Escenario que esperamos se reproduzca en los caminos de la Vuelta a España”, explicó.

Para el directivo, la presencia del Cóndor será vital en la construcción del nuevo Arkéa, que quiere mantenerse en lo más alto de la UCI compartiendo con equipos de larga tradición en ese nivel como el Ineos Grenadiers, Astana, UAE Team Emirates y Jumbo-Visma. “Líder exigente, Nairo es también un hombre con fuertes valores humanos. Es simplemente la imagen de nuestro equipo. Es un líder capaz de transmitir, lo que permite así traspasar niveles a todo el grupo”, ajustó Hubert.

Esa capacidad de liderazo fue justamente la que los animó a hacerle una nueva oferta y asegurar que estará para ser maestro de los jovenes talentos a los que le apunta el proyecto. “Este fue particularmente el caso en las carreteras del Tour 2022, que terminó en sexto lugar. Un hombre de esa calidad es un gran activo dentro de un colectivo, especialmente para los más jóvenes. De hecho, en contacto con él, miden toda la implicación que se debe implementar para rendir al más alto nivel”, terminó.

Nairo califica este nuevo contrato como la oportunidad de devolverle la confianza al Arkéa, una escuadra que siempre lo ha respetado por el legado que ha dejado en el deporte pedal dentro y fuera de Colombia. “Considero al equipo Arkéa-Samsic como una familia en la que prospero. Realmente aprecio a Emmanuel Hubert, Gerente General de esta alineación. Me contactó a fines de 2019 y no lo he olvidado”, sentenció el colombiano, dando otra razón de peso para quedarse por la confianza que tienen sus jefes en él, mucho más después de demostrar que tiene las piernas para pelear con los gigantes, como lo hizo en el Tour.