“Hay muchas inconsistencias”: Nairo Quintana contraataca y explica por qué sigue creyendo en su inocencia

Nairo Quintana recibió este jueves el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en el que desestima su apelación y, por lo tanto, ratifica su descalificación del Tour de Francia 2022, dando la razón a los resultados positivos a tramadol de la Unión Ciclista Internacional (UCI), obtenidos en dos pruebas durante la carrera.

A pesar de que el TAS no aceptara sus argumentos de defensa, Nairo insiste en que es inocente y no encuentra una razón en algún alimento o medicamento pudiera consumir dicha sustancia. “Mis alimentos fueron los mismos de hace 8 años”, dijo en rueda de prensa este jueves.

“La defensa está basada en dos partes, la jurídica y científica. En la primera, ha sido un control que es muy nuevo con muchísimas inconsistencias”, indicó el pedalista boyacenses, poniendo la lupa sobre el mecanismo que se utilizó para el estudio de las muestras de sangre. “Como le dije al presidente del TAS, si no es un deportista con medios económicos para defenderse, lo hunden y se acaba porque es muy difícil ganar una pelea como estas”, agregó.

Nairo Quintana durante la etapa 18 del Tour de Francia 2022 - Foto: Getty Images/Dario Belingheri

Nairo explica que, dentro de la parte científica, “hay múltiples errores a la hora de hacer el examen” por parte de los laboratorios contratados en la UCI. “Pagamos los científicos y nos decían que imposible. Nos decían que en el laboratorio del TAS lo hubiesen podido volver a hacer”, para verificar si existía presencia de tramadol o alguno de los antihistamínicos que consume regularmente el corredor para combatir las alergias.

“Las pruebas en ese laboratorio las hacen el día lunes cuando limpian las máquinas y mi examen no fue el lunes, sino el martes”, fue otro de los argumentos que presentó Nairo y su equipo ante el Tribunal. “Hay tablas comparativas que se realizan a la hora de crear ese tipo de examen. La mía no fue comparada con esas tablas y tampoco fue completada. El director de la UCI dijo que hicieron las pruebas de laboratorio, pero no qué arrojaron”, sentenció.

El colombiano no descarta que se haya tratado de “una contaminación” a su prueba de sangre, factor que no fue transitado en la defensa de la UCI. “He tomado mis productos alimenticios y de vitamina de siempre porque soy cuidadoso y sé lo que no se puede tomar. He pasado muchos controles de tramadol sin ningún problema. La duda cabe si puede haber contaminación del laboratorio y los mismos exámenes”, declaró el ciclista de 32 años.

“No aparecen los datos como deben de aparecer. Si es cierto, deben ser claros. Si me acusan de algo es inconciso. No sabemos si está, o no está, si lo consumí o no porque las pruebas de laboratorio no muestran una certeza de que esté”, aclaró.

El equipo de Nairo espera que en los próximos días el TAS haga llegar los argumentos de su decisión, para así entender las razones de la desestimación. Sea lo que sea, el colombiano sigue defendiendo en su inocencia e insistiendo en que no se trata de un caso de dopaje, pues podrá seguir corriendo sin problemas el próximo año.

“El fallo que llegó hoy simplemente dice no se acepta la apelación de Nairo pero no los argumentos. Tenemos una serie de ideas y las planteamos. Un jurídico experto en dopaje hizo la parte jurídica. No se le oyó a Nairo, no nos refutaron nada, no permitieron apertura de muestra B”, explicó Andrés Charria, abogado de Quintana, que también estuvo presente en la conferencia.

El Cóndor está confiado en conseguir equipo para 2023 y aseguró que hay dos opciones en camino, que serán estudiadas “muy pronto”, sin embargo, prometió que el pueblo colombiano lo seguirá viendo pedalear en las carreteras europeas.