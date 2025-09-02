6 cosas que por nada en el mundo debe colocar o guardar debajo de la cama

Para expertos en cuidado del hogar y del Feng Shui, la habitación es considerado como un templo, pues aquí se guardan las pertenencias más íntimas y están diseñadas al descanso. Para conseguir una buena comodidad se debe mantener cierto orden, pero no siempre sucede así, de por sí, las personas utilizan cualquier espacio para guardar sus pertenencias.

Uno de estos espacios que se utiliza para guardar pertenencias es debajo de la cama. No obstante, los expertos señalan que existen ciertos elementos que nunca deben ser guardados en ese sitio.

La habitación es considerada como un templo, ya que fue diseñada para el descanso. | Foto: Getty Images

Cosas que jamás deberías guardar debajo de la cama

De acuerdo con un artículo de Real Simple, especialistas en cuidado del hogar, en el que citó a tres expertas en orden y organización, Danica Carson, Monica Fay y Kristi Perry, reveló las 6 cosas que no se deben dejar bajo la cama.

Objetos de papel o cartón

Carson explicó que elementos de este material pueden atraer insectos, desde polillas hasta cucarachas. Por ende, la especialista aseguró que, “en términos de conservación, los productos de papel como fotografías, libros, documentos y cajas nunca deben guardarse debajo de la cama”.

Cobijas y textiles

Para Monica Fay, la ropa de cama puede llenarse de polvo con facilidad, y lo que se busca es que ese polvo no se acumule en la habitación. “Nunca guardes mantas, almohadas, ni nada fibroso o poroso debajo de la cama, a menos que estén en un contenedor o, al menos, en una bolsa”, manifestó.

Artículos de cuero

Danica Carson explicó que zapatos y demás objetos elaborados con este material se pueden echar a perder si se colocan debajo de la cama, ya que se pueden agrietar o decolorarse. Ante esta situación, la especialista indicó que “si es imprescindible guardarlos debajo de la cama, es mejor guardarlos en recipientes de plástico para evitar que se acumule el polvo”.

Comida

La recomendación de no guardar comida bajo la cama puede parecer obvia, incluso si se trata de alimentos que no necesitan refrigeración. Ratones y otras plagas pueden ser llamadas por los alimentos.

Expertos señalan que existen ciertos elementos que nunca deben ser guardados en ese sitio. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Productos electrónicos

Si guarda algunos de estos objetos debajo de la cama, es muy probable que se dañen a causa de la acumulación del polvo, además, pueden provocar una mayor emergencia en el hogar. "Cualquier cosa con batería representa un mayor riesgo de incendio debajo de la cama“, señaló Carson.

Recuerdos que te atormenten psicológicamente