En medio de las crecientes tensiones tras el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, la líder opositora María Corina Machado publicó una fotografía que estalló en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en especular sobre un detalle críptico en la fotografía.

En la publicación, Machado escribió: “Mi cama”, en la que se encontraba un cojín de color verde que tenía escrito la frase “todo va a estar bien”.

El mensaje, tejido en el cojín, estaba acompañado de unas nubes y en medio de ellas aparece la figura de un avión en el cielo, un detalle que hizo que incrementaran las especulaciones sobre la caída del régimen de Nicolás Maduro.

Mi cama pic.twitter.com/3FjZ7iPitU — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 8, 2025

Algunos usuarios asemejaron el pequeño avión en la almohada, como un referente al despliegue militar que ha realizado Estados Unidos en costas cercanas a Venezuela, incluyendo aviones caza F-15 que fueron enviados a Puerto Rico días atrás.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ya había dicho que “falta poco” para la caída del régimen de Maduro, que actualmente atraviesa días de creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue de navíos de guerra en el Caribe.

Machado, quien se encuentra escondida en Venezuela, habló a través de un video que se proyectó durante un acto de la oposición venezolana en un teatro de Ciudad de Panamá hace algunos días.

“Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre, (y) vivir en democracia”, dijo Machado en el video.

🇻🇪 “Falta muy poco para que Venezuela sea libre y la preparación de ese momento no se para ni un segundo. Nada podrá detener a un pueblo que ya decidió ser libre” asegura María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en un histórico evento de @VenteDDHH



Completo: https://t.co/7MrpcE1mqe pic.twitter.com/VXs2BYsD4d — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) September 3, 2025

“Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”, advirtió.

Sin embargo, “por más que intenten amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”, agregó.

Aunque Machado no menciona directamente en la grabación a Estados Unidos, el video se conoce tras varios días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

Hace una semana, el gobierno Trump anunció la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

El gobierno norteamericano ha mostrado un fuerte apoyo a María Corina Machado. | Foto: Getty Images / AFP

Trump no ha amenazado con invadir el país sudamericano, pero la movilización de los navíos coincide con la acusación reiterada en contra de Maduro de encabezar un cartel de drogas, por la que Estados Unidos aumentó a 50 millones la recompensa por información que conduzca su captura.

En el mismo acto en Panamá, el opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de su país de 2024, llamó a los venezolanos a prepararse “para un tiempo de transición”.