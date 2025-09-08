Suscribirse

MUNDO

El curioso detalle que publicó Maria Corina Machado sobre su propia cama: estallaron las especulaciones en redes sociales

La líder opositora publicó un mensaje en la red social X que incrementó las especulaciones en plenas tensiones entre EE. UU. y Maduro.

Redacción Mundo
8 de septiembre de 2025, 7:00 p. m.
María Corina Machado publicó el mensaje en la red social X.
María Corina Machado publicó el mensaje en la red social X. | Foto: X/@MariaCorinaYA

En medio de las crecientes tensiones tras el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, la líder opositora María Corina Machado publicó una fotografía que estalló en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en especular sobre un detalle críptico en la fotografía.

En la publicación, Machado escribió: “Mi cama”, en la que se encontraba un cojín de color verde que tenía escrito la frase “todo va a estar bien”.

El mensaje, tejido en el cojín, estaba acompañado de unas nubes y en medio de ellas aparece la figura de un avión en el cielo, un detalle que hizo que incrementaran las especulaciones sobre la caída del régimen de Nicolás Maduro.

Algunos usuarios asemejaron el pequeño avión en la almohada, como un referente al despliegue militar que ha realizado Estados Unidos en costas cercanas a Venezuela, incluyendo aviones caza F-15 que fueron enviados a Puerto Rico días atrás.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ya había dicho que “falta poco” para la caída del régimen de Maduro, que actualmente atraviesa días de creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue de navíos de guerra en el Caribe.

Contexto: “Ni se te ocurra tocarla”: congresistas de EE. UU. advierten a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado

Machado, quien se encuentra escondida en Venezuela, habló a través de un video que se proyectó durante un acto de la oposición venezolana en un teatro de Ciudad de Panamá hace algunos días.

“Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre, (y) vivir en democracia”, dijo Machado en el video.

“Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”, advirtió.

Sin embargo, “por más que intenten amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”, agregó.

Aunque Machado no menciona directamente en la grabación a Estados Unidos, el video se conoce tras varios días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

Hace una semana, el gobierno Trump anunció la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

La líder opositora le envió un mensaje a Trump por la forma en la que siempre los ha respaldado.
El gobierno norteamericano ha mostrado un fuerte apoyo a María Corina Machado. | Foto: Getty Images / AFP

Trump no ha amenazado con invadir el país sudamericano, pero la movilización de los navíos coincide con la acusación reiterada en contra de Maduro de encabezar un cartel de drogas, por la que Estados Unidos aumentó a 50 millones la recompensa por información que conduzca su captura.

En el mismo acto en Panamá, el opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de su país de 2024, llamó a los venezolanos a prepararse “para un tiempo de transición”.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Qué es el slow travel y por qué cada vez más viajeros lo eligen para vivir experiencias auténticas

2. El documento clave en la extradición del exesposo de la alta funcionaria de ONU que intentó sacar del país a su hijo con papeles falsos

3. Jennifer Pedraza mostró cómo “hackeó” el Icfes para poner en evidencia a Juliana Guerrero: “Vamos a hacer algo macabro”

4. Tarifa sorpresa: Wells Fargo cobrará más en las cuentas corrientes desde noviembre, esto es lo que debe saber

5. Esto es lo que deben hacer Dodgers o Padres para ser campeones de División

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Corina MachadoCama Nicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.