¿Cómo hacer una hoja de vida? Cinco trucos infalibles

Una de las estrategias vitales para aplicar en los procesos de selección es tener una hoja de vida pulida y bastante atractiva para pasar los filtros para llegar a la entrevista con el reclutador. A veces se puede cometer el error de no pasar por la presentación; para no caer en ese fallo, la plataforma de Elempleo presentó unos consejos con base a la información de expertos.

Luisa Fernanda Castro, socia consultora de Gestión Competitiva LTDA, señala que las hojas de vida atractivas no deben ser más largas de dos páginas, debido a que los reclutadores no deben requerir mucho tiempo para leerla. “Debe ser muy esquemática y contener información precisa y detallada”, explica al hacer énfasis en que la ortografía no debe tener ningún error. El mínimo fallo puede generar la pérdida de oportunidad.