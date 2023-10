¿Cómo quitar rayones en el cristal de un reloj?

Los relojes son muy susceptibles a enfrentar rayones en su cristal, por lo que su cuidado es determinante para mantenerlos siempre en una buena condición. En ocasiones no es fácil evitar las marcas en los cristales de estas joyas, pero por suerte hay trucos caseros que ayudan a eliminarlas de manera natural.

Este es un truco válido para eliminar rayones que no están muy profundos y disimular otros que si bien no se eliminan del todo pueden aminorarse y hacerse menos evidentes. Es importante tener cuidado de que este producto no toque otras partes del reloj como la pulsera.