El pasado sábado 3 de enero de 2026, el Ejército de Estados Unidos realizó una operación en territorio venezolano con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro.

Con la captura del dictador, surgieron interrogantes sobre la fortuna de la que disponía y los bienes de lujo que logró acumular durante su estancia en el puesto de mayor poder del país vecino.

En primer lugar, se debe indicar que el traje deportivo con el que fue capturado Nicolás Maduro tiene un gran valor comercial.

Se conoce lo primero que dijo e hizo Nicolás Maduro cuando ingresó al Tribunal Federal de Nueva York: “Nos quedamos fríos”

El conjunto de marca Nike contaba con un valor de más de 300 dólares y es uno de los productos insignias de la marca deportiva actualmente. Según información del grupo, por medio de sus plataformas se lograron ganancias millonarias con la venta del modelo.

Conjunto Nike que utilizó Nicolás Maduro. Foto: Truth/Donald Trump

Relojes de lujo

El medio El Financiero informó que Maduro contaba con un Rolex Day-Date 40 de platino, el cual tiene un valor en el mercado de 75.000 dólares debido a los materiales y acabados de alta gama del reloj.

En otro evento público, ocurrido en 2024, el dictador asistió con un reloj de la marca Hublot, avaluado en más de 43.000 dólares.

Zapatos de marca

Otro de los aspectos más llamativos del outfit del dictador eran los zapatos de la marca Loro Piana, avaluados en más de 1.000 dólares.

Maduro fue visto con estos zapatos de lujo en sus más recientes apariciones antes de su captura. Además, se debe añadir que el dictador se caracterizaba por el uso de prendas de gran valor en cada uno de los viajes que realizaba.

Jet privado y granja de Caballos

Uno de los descubrimientos que se ha realizado sobre el patrimonio del dictador es el jet privado con el cual contaba y que fue incautado por agentes norteamericanos el año pasado.

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Por otra parte, las autoridades norteamericanas informaron sobre una granja de caballos que fue incautada, en la cual se contaba con ejemplares de las mejores razas a nivel mundial.

Estados Unidos ha realizado diversas incautaciones a líderes del gobierno de Venezuela. Foto: AP

Cabe indicar que diversos países han incautado bienes del hasta hace pocos días líder del régimen de Venezuela.

Actualmente, se adelantan investigaciones para establecer el origen de los fondos de Maduro y su familia, con el fin de sustentar los cargos que enfrenta ante los estrados judiciales, junto a su esposa, Cilia Flores.