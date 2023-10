¿Cómo usar el bicarbonato de sodio como enjuague bucal?

Dentro de los cuidados fundamentales del ser humano está el de la salud bucal, ya que un buen higiene previene no solo afecciones en las piezas dentales, sino además en algunos órganos que componen el tracto digestivo, provocando problemas como la halitosis, una de las principales causas de las caries y el sarro dental que van deteriorando los dientes .

Bicarbonato de sodio para prevenir la placa dental

La revista The Journal of the American Dental Association (JADA) enlistó varios de los efectos que produce el bicarbonato de sodio en la salud bucal, según información obtenida dentro de sus investigaciones: