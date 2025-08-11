Cuando se habla de limpieza del hogar, la cocina es considerado como uno de los espacios que más trabajo requiere. Este lugar es una habitación muy propensa al desorden, los malos olores y la acumulación de suciedad, en especial, cuando no se le hace aseo diariamente.

Lo bueno es que existen soluciones simples y naturales que pueden marcar una diferencia en el cuidado y el orden de la cocina. Esto va desde el uso de ingredientes comunes que se tienen en casa; como limón, bicarbonato y vinagre, hasta ciertos hábitos que se pueden adaptar a la rutina de limpieza para mantener esta habitación impecable.

Laura Giraldo, experta en limpieza, compartió algunos trucos caseros que se pueden aplicar en la limpieza de la cocina para conservar mejor los alimentos, limpiar zonas difíciles y aromatizar este lugar.

Una cocina limpia reduce el riesgo de acumular una gran cantidad de bacterias en el hogar | Foto: Getty Images

Diga adiós al gorgojo

Uno de los problemas más comunes en la cocina es la aparición del gorgojo, un pequeño insecto que puede invadir el arroz u otros granos. Para eliminar estos insectos o prevenir su presencia, se debe colocar hojas de laurel en los recipientes donde se almacenan estos alimentos. Según la experta, “será un antes y un después en tu cocina”.

Limpiador casero para la nevera

La nevera suele acumular malos olores y suciedad con mucha facilidad. Para prevenir este problema y mantener este electrodoméstico con una fragancia agradable, Laura propone elaborar un limpiador casero, mezclando en una botella estos ingredientes.

1 taza y media de agua

1/3 taza de alcohol

2 cucharadas de esencia de vainilla comestible

2 cucharadas de jabón para platos

Esta preparación se rocía al interior de la nevera y se limpia con un paño. El resultado es un refrigerador limpio y sin malos olores.

Discos de cocina relucientes

Los discos de la cocina son la zona más difícil de limpiar, esto se debe a la acumulación de grasa, residuos de comida y calor constante. Para contrarrestar esta suciedad, Giraldo también propuso una mezcla potente para devolverle el brillo a estos pequeños elementos de la cocina.

El último truco recomendado por Laura Giraldo es aromatizar la cocina de forma natural. | Foto: Getty Images

“Solo necesitas agua caliente, bicarbonato, jabón para platos y zumo de limón junto con la cáscara”, comenta Laura. Esta especialista indicó que toca añadir los discos al recipiente con la mezcla y dejarlos reposar por unos 15 minutos. Una vez transcurra ese tiempo, se frotan con un cepillo y se enjuagan.

Aromatiza tu cocina de forma natural