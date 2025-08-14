Ejercicios de fuerza que toda mujer mayor de 40 años debería realizar para mejorar su salud

Por lo general, cuando una mujer llega a los 40 años, empieza a atravesar una etapa de cambios en su cuerpo y estilo de vida. En ese contexto, el entrenamiento de fuerza se convierte en una clave para preservar la salud, la movilidad y la calidad de vida a largo plazo.

Expertos concuerdan en que fortalecer los músculos no solo ayuda a mantener la figura, sino que también sirve para proteger los huesos, mejora el metabolismo y previene enfermedades asociadas al envejecimiento.

Estos ejercicios son muy fáciles de realizar y le ayudarán a fortalecer el abdomen. | Foto: Getty Images

Muchos creen que el entrenamiento de fuerza es una práctica exclusiva para quienes buscan un cuerpo musculoso, pero en realidad, este tipo de ejercicio se ha consolidado como un pilar de la salud integral, especialmente en mujeres mayores de 40 años.

Según Ein Barry, entrenadora física certificada en Nueva York, “la longevidad es una prioridad para las mujeres de 40 años, principalmente por su densidad ósea y fuerza muscular”, explicó Barry y agregó que los hábitos adquiridos en esta década son determinantes para el bienestar en los siguientes años.

Las evidencias respaldan la visión de esta experta: el trabajo de fuerza regula la postura, protege las articulaciones, estimula el sistema cardiovascular y contribuye al equilibrio emocional.

Víctor Vázquez, entrenador de calistenia, le aseguró a Infobae que “genera bienestar emocional, fomenta la disciplina y ayuda a mantenerse activo, evitando el sedentarismo, un factor clave para una vida saludable”.

A nivel fisiológico, el paso del tiempo trae consigo una disminución progresiva de la masa muscular y ósea, este es un proceso conocido como sarcopenia y osteopenia. Claudia Lescano, profesora de educación física, le explicó a Infoabe que esto se relaciona con la reducción de proteínas contráctiles y el descanso hormonal típico.

Por su parte, Francisco Ozores, especialista en fitness, señaló que la falta de estímulo muscular puede acelerar la aparición de osteoporosis. No obstante, los expertos aseguran que este deterioro no es irreversible. “Podemos frenar y revertir dicho proceso entrenando”, afirmó Lescano.

El trabajo de fuerza regula la postura, protege las articulaciones, estimula el sistema cardiovascular y contribuye al equilibrio emocional. | Foto: Getty Images

Respecto a los mejores ejercicios de entrenamiento, los especialistas consultados por el medio anteriormente citado, recomiendan un enfoque variado. Lescano sugiere combinar ejercicios con el propio peso corporal, bandas elásticas, mancuernas y diferentes tiempos de contracción. Por su parte, Ozores sostuvo que el método debe adaptarse a los objetivos individuales. ya sea fuerza pura, hipertrofia o resistencia.

Estos son los mejores ejercicios de fuerza