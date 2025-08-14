Suscribirse

Cómo

Ejercicios de fuerza que toda mujer mayor de 40 años debería realizar para mejorar su salud

El trabajo de fuerza regula la postura, protege las articulaciones, estimula el sistema cardiovascular y contribuye al equilibrio emocional.

Redacción Cómo
14 de agosto de 2025, 11:15 p. m.
El ejercicio puede ayudar a agregar más años de vida.
Expertos concuerdan en que fortalecer los músculos no solo ayuda a mantener la figura, sino que también sirve para proteger los huesos. | Foto: Getty Images

Por lo general, cuando una mujer llega a los 40 años, empieza a atravesar una etapa de cambios en su cuerpo y estilo de vida. En ese contexto, el entrenamiento de fuerza se convierte en una clave para preservar la salud, la movilidad y la calidad de vida a largo plazo.

Expertos concuerdan en que fortalecer los músculos no solo ayuda a mantener la figura, sino que también sirve para proteger los huesos, mejora el metabolismo y previene enfermedades asociadas al envejecimiento.

Estos ejercicios son muy fáciles de realizar y le ayudarán a fortalecer el abdomen.
Estos ejercicios son muy fáciles de realizar y le ayudarán a fortalecer el abdomen. | Foto: Getty Images

Muchos creen que el entrenamiento de fuerza es una práctica exclusiva para quienes buscan un cuerpo musculoso, pero en realidad, este tipo de ejercicio se ha consolidado como un pilar de la salud integral, especialmente en mujeres mayores de 40 años.

Según Ein Barry, entrenadora física certificada en Nueva York, “la longevidad es una prioridad para las mujeres de 40 años, principalmente por su densidad ósea y fuerza muscular”, explicó Barry y agregó que los hábitos adquiridos en esta década son determinantes para el bienestar en los siguientes años.

Lo más leído

1. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina
2. Murió expresentadora de RCN; colegas le dieron triste adiós en vivo: “Tu luz seguirá brillando”
3. Primeras imágenes de la lujosa mansión en Punta Cana que sería de Nicolás Maduro. EE. UU. la incautó

Las evidencias respaldan la visión de esta experta: el trabajo de fuerza regula la postura, protege las articulaciones, estimula el sistema cardiovascular y contribuye al equilibrio emocional.

Contexto: Seis remedios ancestrales que debería utilizar en su champú para recuperar el brillo natural del cabello

Víctor Vázquez, entrenador de calistenia, le aseguró a Infobae que “genera bienestar emocional, fomenta la disciplina y ayuda a mantenerse activo, evitando el sedentarismo, un factor clave para una vida saludable”.

A nivel fisiológico, el paso del tiempo trae consigo una disminución progresiva de la masa muscular y ósea, este es un proceso conocido como sarcopenia y osteopenia. Claudia Lescano, profesora de educación física, le explicó a Infoabe que esto se relaciona con la reducción de proteínas contráctiles y el descanso hormonal típico.

Por su parte, Francisco Ozores, especialista en fitness, señaló que la falta de estímulo muscular puede acelerar la aparición de osteoporosis. No obstante, los expertos aseguran que este deterioro no es irreversible. “Podemos frenar y revertir dicho proceso entrenando”, afirmó Lescano.

Rutinas de ejercicio en casa que le ayudan a quemar grasa corporal rápidamente
El trabajo de fuerza regula la postura, protege las articulaciones, estimula el sistema cardiovascular y contribuye al equilibrio emocional. | Foto: Getty Images

Respecto a los mejores ejercicios de entrenamiento, los especialistas consultados por el medio anteriormente citado, recomiendan un enfoque variado. Lescano sugiere combinar ejercicios con el propio peso corporal, bandas elásticas, mancuernas y diferentes tiempos de contracción. Por su parte, Ozores sostuvo que el método debe adaptarse a los objetivos individuales. ya sea fuerza pura, hipertrofia o resistencia.

Estos son los mejores ejercicios de fuerza

  • Peso muerto rumano
  • Puente de glúteos con mancuernas
  • Curl de bíceps
  • Press de pecho con mancuernas en posición supina
  • Estocada inversa con impulso de rodilla
  • Insecto muerto

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

2. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

3. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

4. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

5. Pasajero genera caos en un avión de Breeze Airways en EE. UU.: el momento en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EjerciciomujerSalud

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.