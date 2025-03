El lugar de la casa en el que no se debe poner la lengua de suegra porque atrae malas energías

Algunas de ellas requieren poco mantenimiento, lo que las convierte en una opción conveniente para quienes no tienen mucho tiempo para cuidarlas. Las plantas de interior, como los cactus o las suculentas, son populares por su resistencia. Sin embargo, no son las únicas.

Una de las que se utiliza mucho en el hogar es la lengua de suegra, también conocida como lengua de tigre o espada de San Jorge, a la que también se le reconoce porque no requiere de muchos cuidados.

Uno de los beneficios que se le atribuyen es que es ideal para purificar el aire. Además, según el portal E l Mueble , es muy resistente a las plagas, por lo que mantenerla en buena condición no resulta tarea difícil y, además, se relaciona con buenas energías, de acuerdo con la filosofía china del Feng Shui . Así mismo, se relaciona con la atracción del dinero y la prosperidad, indica la revista Architectural Digest.

Los lugares en donde no se debe poner

Sin embargo, no es para ponerla en cualquier lado y uno de los espacios en donde no debería ubicarse es la sala. El Mueble indica que aunque este lugar es el alma de la casa, según la mencionada filosofía china, esta planta no debería estar en este lugar.