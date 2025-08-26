Suscribirse

Cómo

El método casero para ablandar la carne ya cocinada y devolverle la jugosidad

El un truco totalmente natural y efectivo que podría mejorar un plato en cuestión de minutos.

Redacción Cómo
26 de agosto de 2025, 6:31 p. m.
La carne magra es un alimento con muchos nutrientes.
La carne magra es un alimento con muchos nutrientes. | Foto: Getty Images

Si ya cocinó la carne y el resultado no es como lo esperaba no se preocupe, por fortuna, para las carnes duras, ahora existen soluciones prácticas y completamente naturales que ayudan a mejorar su textura en cuestión de minutos.

Y es que no hay nada mejor que disfrutar un plato con esta proteína suave y jugosa, lo que implica un gran reto para algunos cocineros, especialmente para los principiantes que, por lo general, obtienen una textura dura, seca o difícil de masticar.

Contexto: Según el Feng Shui, este es el color que debe usar para pintar la puerta de entrada del hogar

Sin embargo, para que esto no suceda o, mejor aún, para solucionarlo cuando la carne ya está cocinada, uno de los métodos caseros más efectivos que funcionan para ablandarla consiste en usar un líquido caliente y ácido que ayude a relajar las fibras de la carne.

Ese líquido puede ser vinagre, jugo de limón o incluso un poco de vino, excelentes opciones no solo para mejorar su textura, sino para devolverle su jugosidad, señala el portal Abrasador en Casa.

¿Cómo poner en práctica este método?

Para obtener buenos resultados, este el el paso a paso que se recomienda seguir:

  • Cortar la carne en trozos medianos o del tamaño que se desee servir.
  • Posteriormente, colocar la carne en una sartén u olla con un poco de caldo caliente.
  • Añadir unas gotas de limón, un chorrito de vinagre o un poco de vino tinto.
  • Por último, se recomienda tapar la sartén y dejar cocinar a fuego bajo durante 10 a 15 minutos.
El ingrediente secreto que usan los chefs para preparar una carne a la parrilla irresistible; no es limón ni chimichurri
Carne a la parrilla | Foto: Getty Images

De esta manera, el ácido actúa sobre las fibras de la carne, ayudando a suavizarlas mientras, al mismo tiempo, le aporta jugosidad y transforma en poco tiempo esta proteína para complementar un plato nutritivo y delicioso.

Otros consejos naturales para ablandar la carne

A través del canal de Youtube, Maxi Carne, comparten otros consejos naturales para ablandar la carne. El primero de ellos involucra menores porciones de sal o no usarla hasta que la carne esté completamente lista para servir o, por los menos, en los últimos minutos de cocción.

El segundo método, conocido como un tradicional truco de las abuelas, consiste en el “golpeteo”, es decir, darle pequeños golpes a la carne en una sola dirección por ambos lados. Este proceso se puede hacer con ayuda de un rodillo o el borde de un plato.

Contexto: Los dos productos fáciles de conseguir que eliminan la suciedad del colchón desde la raíz, según experta en limpieza

También hay quienes aconsejan combinarla con jugo o vinagre de manzana antes de cocinarla, este truco además de ayudar de mejorar su textura, también aporta un sabor diferente entre dulce y picante a la vez.

Hoy en día, este tipo de trucos se difunden con facilidad a través de las redes sociales o la plataforma de YouTube, por lo que se han convertido en excelentes herramientas para mejorar un plato rápido y sin complicaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marco Rubio arrojó impactantes declaraciones sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

2. Hijo de Kaleth Morales le hizo un homenaje a su padre después de 20 años de su muerte y lanzó nuevo álbum

3. Otra garrotera en el Pacto Histórico. Director de UNGRD, Carlos Carrillo, y el congresista Alejandro Ocampo se sacan los trapos al sol: “Haragán”

4. Gustavo Petro lanzó fuerte mensaje: acusó a EE. UU. de querer “bombardear latinos en su tierra”

5. Alerta sanitaria en Nueva York por brote de mortal bacteria en el agua que causa neumonía. Ya hay 6 fallecidos y cientos de infectados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CocinaHogartrucosAlimentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.