El salmo para mejorar los quebrantos de salud

En el caso de la salud, es importante anotar que hay que tener cuidado con los hábitos que se tienen, como comer mal, el uso y el abuso del tabaco, la falta de actividad física y una vida sedentaria, el no consumo de agua, el exceso de azúcares y sal, entre otros.

Dicho esto, vale mencionar que Dios escucha las oraciones de quien lo busca con un corazón honesto y sin máscaras, y , aunque Él no es una máquina de cumplir deseos, se puede orar por la salud, para pedir recuperación y mejoría. Pero siempre entendiendo que su voluntad es santa y prevalecerá por encima de lo que el corazón humano y engañoso desee.

Salmo 41: 1-4

Dichoso el que piensa en el débil; el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida; lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo; lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho: ‘Señor, compadécete de mí; sáname, pues contra ti he pecado.