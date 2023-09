Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación

A continuación, el Salmo 27, también conocido como el Salmo de David:

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?

No temerá mi corazón;

Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré;

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;

Me ocultará en lo reservado de su morada;

Sobre una roca me pondrá en alto.

Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean,

Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;

Tu rostro buscaré, oh Jehová;

No escondas tu rostro de mí.

No apartes con ira a tu siervo;

Mi ayuda has sido.

No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.