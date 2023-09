Oración a la Virgen María para alejar a un familiar de las drogas y el alcohol

Oración a la Virgen María alejar un familiar de las drogas y el alcohol

“Padre amado, de ti proviene toda bendición en el Cielo y en la tierra. Humildemente, te pido perdón por mis pecados, me postro ante Ti porque sé que he hecho mucho daño, he hecho mucho daño a mi cuerpo, sé que necesito tu ayuda.

Señor, sin Ti, yo no puedo. Humildemente, pido la asistencia de la Virgen María, madre mía, Santa María Virgen ayúdame, ayúdame que estoy desesperado, estoy en un momento terrible de mi vida, hay una adicción fuerte, hay una atadura terrible de la que me siento incapaz de vencer .

Señor, humildemente yo clamo a tu poderosa presencia, porque me siento derrotado, porque estoy triste, porque estoy hecho nada, humildemente yo te pido que sanes mi cuerpo Señor, que sanes mi alma, que sanes las heridas más profundas que hacen que yo me apegue a este vicio terrible.

Me siento avergonzado, siento dolor y tristeza en el fondo de mi corazón, siento un miedo terrible, no me siento capaz de nada, siento necesidad de drogarme, de asfixiar mis dolores, y no puedo salir de allí por mis propios medios.