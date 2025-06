Feng Shui, este es el sitio ideal para colocar las flores y llenar el hogar de buena energía

Estos son los lugares recomendados por el Feng Shui para ubicar las flores en el hogar

Para la floricultura, que en Colombia emplea a casi 200.000 personas de forma directa e indirecta de acuerdo con Asocolflores, una ruptura entre los países sería una sentencia a la bancarrota. (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images