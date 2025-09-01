Mantener la vivienda ordenada es clave para lograr un buen ambiente en el hogar y el baño es uno de los espacios que mayor limpieza requiere para evitar que se generen malos olores. Estos sitios son propicios para que aparezcan y se proliferen gérmenes que pueden derivar en afecciones cutáneas y de gastroenteritis hasta inconvenientes más complejos, como hongos.

Los expertos aseguran que estos lugares deben lavarse al menos una vez a la semana y el aseo que se recomienda debe realizarse a profundidad, limpiando las superficies visibles como el piso, las paredes, el espejo y la taza del baño. Pero también aquellos espacios que no son tan visibles, porque la suciedad y las bacterias pueden acumularse en esos puntos.

Una de las partes clave en esa limpieza es el inodoro, que con frecuencia coge malos olores. Además, está constantemente en contacto con el agua, por lo tanto, se pueden encontrar restos de cal y sarro que se generan con el uso y acumulación de calcio y otros minerales, precisa el portal El Mueble.

El inodoro debe mantenerse limpio para evitar malos olores. | Foto: Getty Images

Es muy común que en el inodoro se acumule sarro, el cual se forma a partir de la acumulación de minerales y calcio que se encuentra en el agua. Muchas veces esto es algo que resulta difícil de limpiar y quitar del inodoro, por lo que se requiere de utilizar los elementos propicios para que quede blanco como nieve, sin manchas ni malos olores.

Bicarbonato y sal fina

Si bien en el mercado existen productos comerciales que pueden usarse para cumplir con este objetivo, lo cierto es que hay trucos caseros, económicos e infalibles que ayudan para que el inodoro quede muy blanco. Una de las mezclas que resulta poderosa en este propósito es la de bicarbonato de sodio con sal fina.

Se utilizan tres cucharadas de bicarbonato y una de sal fina y se mezclan con un poco de agua para formar una pasta espesa. Se aplica este producto en el inodoro y se deja actuar durante diez minutos. Posteriormente, se aplica una taza de vinagre sobre la pasta y se deja actuar toda la noche para obtener una limpieza profunda.

En la mañana se frota con un cepillo de baño o una esponja abrasiva y posteriormente se enjuaga y se verán los resultados en el tono del inodoro.

Con el tiempo, el inodoro puede acumular manchas y suciedad. | Foto: Getty Images

Vinagre y limón

Una opción más es usar vinagre con limón. Para ello se deben seguir estos pasos:

Eliminar tanto como se pueda el agua del inodoro y usar un atomizador para rociar con vinagre blanco y jugo de limón a partes iguales la superficie que se quiera limpiar.

Agregar la mezcla hasta el fondo del inodoro para que cubra todo el sarro.