Los dos tipos de suculentas que no se marchitan y se pueden tener en casa

Sin embargo, todavía hay quienes no se sienten tan convencidos a la hora de elegirlas debido al cuidado que deben tener para que no se marchiten, pues como muchos saben, una de las características principales de las suculentas es la acumulación de agua, además de su riguroso mantenimiento y la importancia de la selección de su ubicación para que no las afecte la temperatura o el ambiente en general, según sus necesidades.