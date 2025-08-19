Métodos para identificar si la planta debe colocarse al interior o en el exterior de un hogar

Si es de esas personas que le gusta llenar el hogar de plantas, es muy probable que se haya topado con una duda acerca de este mundo. ¿Cuál planta es para interiores y cuál para exteriores?

En algunas ocasiones, la etiqueta del vivero, donde compró la planta, no es suficiente o puede que la haya botado por error. Poner una planta de exterior dentro de la casa podría significar un desastre, y viceversa. Pero no se necesita ser un experto en jardinería para identificar que planta va mejor en cada lugar.

El bienestar de estas plantas depende de una sola y sencilla cosa: un entorno adecuado. | Foto: Getty Images

Existen señales claras y métodos sencillos que le ayudarán a descifrar los secretos de cada planta. Solo basta con un poco de observación, esto bastará para aprender a darle a cada una el hogar perfecto para que crezca sana.

Desde el medio, La Kalle consultaron a varios expertos en jardinería, quienes entregaron tips para identificar en qué lugar debe colocar la planta.

El bienestar de estas plantas depende de una sola y sencilla cosa: un entorno adecuado. Luz, temperatura y humedad son factores esenciales en el buen desarrollo y supervivencia. Estas variables pueden variar drásticamente entre el interior o el exterior de una casa.

Una especie que necesite de luz solar para florecer puede quedar abandonada y marchitarse en un rincón de la casa, mientras que una que necesita de la sombra podría quemarse en un balcón expuesto.

Observe las hojas y el tallo de la planta

Según los expertos consultados por el medio citado, la mejor manera para conocer una planta es observando sus hojas. Una planta de interior, por lo general, tiene hojas más delgadas, delicadas y de colores oscuros o vibrantes. Esto se debe a que no están diseñadas para resistir las inclemencias del clima. Sus hojas son como un filtro que les permite absorber poca luz que llega a través de una ventana.

Existen señales claras y métodos sencillos que le ayudarán a descifrar los secretos de cada planta | Foto: Getty Images

En cambio, las hojas de una planta de exterior son más gruesas, a veces con una capa cerosa o una textura más dura, diseñadas para resistir sol, viento, plagas y los bruscos cambios del clima.