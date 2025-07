Oración a Santa Rita para pedir por la sanación de un enfermo

Por esta razón los creyentes acuden a ella pidiéndole ayuda en problemas que parecen no tener salida, confiando en que puede abrir caminos donde todo parece imposible. Una de las peticiones recurrentes es por la recuperación y sanación de quienes están afectados por enfermedades graves o complejas. Esta es una de las oraciones.

Oración a Santa Rita por los enfermos

“Amorosa y piadosa Santa Rita de Casia, amada hija de Cristo y madre mía. Tú que has atesorado el amor del Todopoderoso desde muy niña, te hiciste por tu entrega y sufrimiento merecedora de su gracia.

Hoy quiero ofrecerte mi vida, para que, por medio de tu mano sanadora, me concedas la sanación de mi cuerpo y me liberes de la terrible enfermedad que padezco.

Santa Rita bendita, permíteme, a través de la pureza de tu estigma, tener la salud que tanto deseo. No te pido nada más que la completa salud de mi cuerpo. Porque quiero vivir y ser testigo de tu misericordia en mi vida. Desde este momento y para siempre te estaré agradecido, pues sé, que no has de abandonarme en tan duro momento.