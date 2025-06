La oración es la forma de conectar con Dios, pero también de encontrar salidas y respuestas a muchas de las situaciones de las personas viven y que no les permiten alcanzar felicidad.

Poderosa oración para vivir en paz y tranquilidad

Amado Dios, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Te doy gracias por cada bendición que has derramado sobre mi vida y por tu constante presencia que me da fortaleza y consuelo.