¿Qué plantas sirven para aromatizar la casa?

Lavanda

Menta

Eucalipto para el baño

Laurel en la cocina

La cocina es el sitio de la casa en donde más olores se acumulan. Por ello, tener en este sitio una planta adecuada es importante con el fin de lograr neutralizar a los demás aromas. En este caso, el laurel cumple con las expectativas, pues su fragancia es lo suficientemente fuerte como para perfumar el aire y lo suficientemente tenue como para no fastidiar la nariz. Se trata de una planta que no es muy exigente, por lo que no requiere de gran luminosidad ni humedad, lo que facilita que sobreviva sin ningún problema.