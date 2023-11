¿Se debe caminar descalzo en la playa?

Ojo a las torceduras y esguinces

No obstante, se debe prestar atención también a algunos aspectos que no son tan positivos. Por ejemplo, que la arena es una superficie irregular, lo cual no la hace ideal para dar un paseo, debido a que esto puede aumentar el riesgo de torceduras, esguinces o caídas. Especialmente, esta actividad no es recomendable para personas que tienen problemas de equilibrio o que también sienten debilidad en las piernas.