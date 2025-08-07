Suscribirse

Según el Feng Shui, esto es lo primero que debe hacer cuando llega de viaje

Esta práctica ancestral señala que incorporar algunos hábitos apenas se regresa de un viaje es un momento clave.

Redacción Cómo
7 de agosto de 2025, 11:58 a. m.
Pareja planificando su próximo viaje
Esta práctica ancestral señala que incorporar algunos hábitos apenas se regresa de un viaje es un momento clave. | Foto: Getty Images

La llegada a la casa, luego de un largo viaje de vacaciones, puede estar marcada por la pereza de desempacar las maletas, el cansancio acumulado y una agenda que vuelve a llenarse rápidamente. Sin embargo, desde la mirada del Feng Shui, este momento representa una oportunidad clave para renovar las energías del hogar y favorecer el bienestar emocional.

Esta práctica ancestral, que tiene como objetivo equilibrar las energías de los espacios, señaló que incorporar algunos hábitos apenas se regresa de un viaje, puede marcar un antes y un después en como se vive y se siente cada espacio.

Maleta de viaje
Empacar una maleta de viaje tiene su ciencia, pero con trucos sencillos se logra hacer de la mejor forma. | Foto: Getty Images

Según esta filosofía, lo primero que debe hacer una persona una vez regresa de un viaje es tomarse unos minutos para vaciar por completo la maleta y acomodar la ropa en su lugar. Aunque esto puede parecer aburrido, este sencillo gesto ayuda a evitar a que el desorden interfiera con la armonía del entorno.

“El regreso de las vacaciones no solo implica valijas por desarmar y una agenda recargada: también puede marcar el comienzo de un nuevo ciclo energético”, explica el Feng Shui.

En ese orden de ideas, esta práctica china sostiene que el orden no solo se limita a embellecer el espacio físico, sino que tiene un impacto en el plano emocional y espiritual.

El Feng Shui destaca la importancia de pequeñas acciones

Contexto: Según el Feng Shui, estas son las razones por las que no se recomienda utilizar la lengua de suegra en la oficina

El Feng Shui destacó que los sencillos gestos pueden ser el punto de partida para un cambio interior. Por ejemplo, como guardar la ropa apenas se llega de un viaje. Este tipo de acciones pueden contribuir a restablecer el equilibrar y abrir paso a una energía positiva.

El Feng Shui señaló que realizar estas prácticas, incluso en lo cotidiano, pueden transformar el modo en que una persona habita en su hogar.

Según el Feng Shui, estos son los objetos que no pueden faltar a la hora de realizar un viaje

Viaje con niños
Según el Feng Shui, estos son los objetos que no pueden faltar a la hora de realizar un viaje | Foto: Getty Images

Para esta filosofía ancestral, llevar algunos objetos durante un viaje puede resultar clave para atraer energías positivas y mantener un equilibrio personal. Esos objetos pueden ser las monedas chinas que, unidas por cinta roja, son consideradas uno de los amuletos más potentes para atraer prosperidad. Poner 3 monedas chinas en la maleta, con la cara decorada hacia afuera, se asocia con la llegada de riqueza y buena fortuna durante un viaje.

Otro de los objetos que recomienda llevar el Feng Shui es uno que represente el hogar, esto refuerza la sensación de seguridad emocional. El último objeto que se debe llevar en un viaje es el cuarzo, una piedra conocida para armonizar energías, protege de influencias negativas y favorece a la claridad mental, actuando como un canal de equilibrio.

