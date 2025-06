Tips para identificar cuándo un texto fue hecho por inteligencia artificial

Pero no todo está perdido, pues existen varias formas de poder diferenciar un texto que fue creado por una inteligencia artificial a un texto que fue realizado por un humano.

Tips para identificar un texto escrito con IA

No hay lenguaje coloquial

Para finalizar, hay que tener presente que la inteligencia artificial es un robot, por lo cual no tiene sentido del humor, algo muy presente en los humanos, además, no expondrá opiniones, si es que no se les piden.