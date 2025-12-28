Política

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

El mayor mercado de apuestas del mundo dio a conocer su más reciente medición frente a las elecciones en Colombia.

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 7:19 p. m.
Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En la más reciente medición de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella tomó ventaja y se posicionó con la mayor probabilidad de llegar a la Presidencia.

En la anterior medición, del pasado viernes 26 de diciembre, el candidato de Defensores por la Patria se encontraba con un 36 % de probabilidad de llegar a la Casa de Nariño, el mismo porcentaje de Iván Cepeda.

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

Por debajo de ellos se encontraban Sergio Fajardo, dos veces aspirante a la presidencia de la República, con el 14 % de probabilidad; y el exembajador Roy Barreras, con el 6,9 % de probabilidad.

Las posiciones para el más reciente estudio variaron solamente en los dos primeros lugares, pues De la Espriella le tomó una leve ventaja al candidato de la izquierda y se puso en el primer lugar, con el 37 % de probabilidad.

Cepeda, en segundo lugar, aparece con el 34 %, mientras que en la tercera posición se ubica Sergio Fajardo, quien marca un 14 % de probabilidades de llegar a la Presidencia, manteniéndose en el mismo nivel del viernes.

Medición Polymarket domingo 28 de diciembre de 2025.
Medición Polymarket domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: Captura de pantalla Polymarket

El exembajador Roy Barreras se ubicó nuevamente en el cuarto lugar de la medición, con el 6,3 %, perdiendo algunas décimas frente al anterior reporte que se publicó el pasado viernes, 26 de diciembre.

Cabe resaltar que Barreras y Cepeda, quienes aparecen en esta medición por separado, participarán en la consulta de marzo de 2026 en el denominado Pacto Amplio, es decir, competirán por la candidatura de la izquierda.

Noticias Destacadas