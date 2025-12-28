Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

En la más reciente medición de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella tomó ventaja y se posicionó con la mayor probabilidad de llegar a la Presidencia.

En la anterior medición, del pasado viernes 26 de diciembre, el candidato de Defensores por la Patria se encontraba con un 36 % de probabilidad de llegar a la Casa de Nariño, el mismo porcentaje de Iván Cepeda.

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

Por debajo de ellos se encontraban Sergio Fajardo, dos veces aspirante a la presidencia de la República, con el 14 % de probabilidad; y el exembajador Roy Barreras, con el 6,9 % de probabilidad.

Las posiciones para el más reciente estudio variaron solamente en los dos primeros lugares, pues De la Espriella le tomó una leve ventaja al candidato de la izquierda y se puso en el primer lugar, con el 37 % de probabilidad.

Cepeda, en segundo lugar, aparece con el 34 %, mientras que en la tercera posición se ubica Sergio Fajardo, quien marca un 14 % de probabilidades de llegar a la Presidencia, manteniéndose en el mismo nivel del viernes.

Medición Polymarket domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: Captura de pantalla Polymarket

El exembajador Roy Barreras se ubicó nuevamente en el cuarto lugar de la medición, con el 6,3 %, perdiendo algunas décimas frente al anterior reporte que se publicó el pasado viernes, 26 de diciembre.

Cabe resaltar que Barreras y Cepeda, quienes aparecen en esta medición por separado, participarán en la consulta de marzo de 2026 en el denominado Pacto Amplio, es decir, competirán por la candidatura de la izquierda.