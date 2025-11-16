Abelardo de la Espriella la emprende contra Juan Manuel Santos: “Si hay un tipo que le ha hecho daño a Colombia es él”

Abelardo de la Espriella, en entrevista con SEMANA, fue claro frente a los procesos de paz y aseguró que, si sale electo presidente de Colombia en 2026, no está dispuesto a sentarse a negociar con el ELN.

“Los procesos de paz han salido mal en Colombia; verbigracia, ahí está el proceso de paz con las Farc. Quien crea en esos procesos está muy equivocado”, manifestó De la Espriella.

Al mismo tiempo se refirió a que ese proceso que se adelantó en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos fue el que “arrodilló la institucionalidad a favor del narcoterrorismo de las Farc”.

Por eso, la emprendió contra el exmandatario al ser preguntado por el rol que tiene Santos en la campaña presidencial. “Él cree que la gente es boba. Solamente en la mente de Santos y de su familia cercana cabe que una cosa que apoye Santos puede salir bien”, dijo.

“Todo el país sabe que Santos está promoviendo a unos candidatos de él y que eso no le conviene al país. Si hay un tipo que le ha hecho daño a Colombia es Juan Manuel Santos. Entonces, celebro que salga y que crea que aporta algo, cuando en realidad queda en evidencia que está tramando algo y que está asustado", indicó De la Espriella.