Abelardo De La Espriella se toma Bogotá: estas son las curiosas siluetas que aparecieron

A pocas horas del inicio de la segunda vuelta presidencial en Colombia, se registraron proyecciones con la silueta de un tigre en puntos estratégicos de Bogotá. Las imágenes iluminaron estructuras de la capital como el Palacio de Justicia y el Movistar Arena.

Gustavo Petro, desde Cali, agitó su discurso y habló de la segunda vuelta electoral: “Lo ordeno como presidente”

Esta figura se vincula directamente con la campaña de Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien compite en las urnas contra Iván Cepeda Castro, aspirante del Pacto Histórico.

Candidatos en contienda y medidas de orden público

Los ciudadanos elegirán este domingo, 21 de junio, al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo constitucional 2026-2030.

Para garantizar el desarrollo de la jornada democrática, el Gobierno Nacional implementó restricciones bajo el Decreto 0612 de 2026. Dentro de las medidas vigentes se encuentra la ley seca nacional, la cual rige desde las 18:00 horas del sábado hasta el mediodía del lunes.

Restricciones locales y monitoreo de las votaciones

En el caso específico de Bogotá, la Alcaldía Mayor extendió la restricción de bebidas embriagantes desde la medianoche de este viernes. Asimismo, los delegados electorales recordaron la prohibición del uso de teléfonos móviles y cámaras fotográficas dentro de los cubículos de votación. El horario de apertura de las urnas en todo el país está fijado entre las 08:00 y las 16:00 horas.