Abelardo de la Espriella sondea a Jerónimo Uribe como su fórmula vicepresidencial

Aunque por ahora el hijo del expresidente Álvaro Uribe no se ha lanzado al terreno político, su nombre vuelve a sonar.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 2:41 p. m.
Abelardo de la Espriella y Jerónimo Uribe.
Abelardo de la Espriella y Jerónimo Uribe estuvieron conversando | Foto: Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se reunió con Jerónimo Uribe, uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, que aunque no ejerce una actividad política, siempre está dando su visión sobre la realidad nacional.

A través de un mensaje en redes sociales, De la Espriella habló de la posibilidad de que el hijo del exmandatario pueda ser su fórmula vicepresidencial. “¿Qué les parece este Tigre para la Vicepresidencia? Los leo”, preguntó el abogado.

Aunque por ahora no hay nada oficial, los hijos del expresidente han sido mencionados en varias ocasiones para que puedan participar en política y continuar el legado de su padre.

En las elecciones del 2022, Tomás Uribe fue barajado, sin embargo, el hijo del exmandatario se mantuvo al margen de las movidas electorales.

En las últimas horas, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín volvió a abrir esa puerta.

“Tomás y Jerónimo son unos empresarios con enorme liderazgo, se han formado a lo largo de su vida al lado del político más importante de la historia de Colombia de este siglo. Si en algún momento decidieran participar en política, para nosotros sería muy importante”, aseguró.

