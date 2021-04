Confidenciales Actriz porno afirma que fue contratada por tres jugadores del Manchester United y los hace quedar mal

La actriz porno húngara Shona River ha desatado un escándalo en el fútbol inglés al afirmar que fue contratada como escort por tres jugadores de la actual plantilla del Manchester United y que fueron tacaños a pesar de sus grandes ingresos.

La mujer contó detalles de su encuentro en el pódcast de su país How To Be A Pornstar (Cómo ser una estrella porno) en el que afirmó que los futbolistas esperan tener sus servicios gratis solo por ser famosos.

“Esperan que trabajes gratis. Esperan que estemos con ellos simplemente porque son famosos, pero en realidad no quieren solo pasar el rato con nosotras. Quieren que estemos en la sombra”, contó River.

La estrella del cine para adultos calificó de tacaños a uno de los futbolistas de los Red Devils con el que tuvo su encuentro.

“Solo porque tengan dinero no significa que sean generosos. Uno de los jugadores cogió 200 euros del dinero que me había pagado para comprar unas pizzas, en un aparente gesto de poder”, señaló.

Según River, cuando le pidió explicaciones al jugador, este le contestó simplemente que había restado esa cantidad del pago que le debía a ella porque “no tenía más dinero”. “Probablemente, el que tuviera que estarme pagando hirió su ego”, dijo la actriz.