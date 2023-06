Confidenciales Agarrón liberal por la Alcaldía de Duitama, Boyacá, ¿qué está pasando?

Ni siquiera se han abierto las inscripciones de candidatos para las elecciones regionales de octubre y ya en Boyacá hay un duro agarrón en sectores del Partido Liberal por la Alcaldía de Duitama.

La polémica la generó un comunicado de la actual gestora social, Catalina Ortega, en donde rechaza el reciente aval del Partido Liberal al actual diputado Alexander Serrato como candidato a la Alcaldía de Duitama a nombre de esta colectividad.

“Nuestra ética, dignidad y principios no son negociables. Alexander Serrato no nos representa y bajo ningún motivo apoyaremos a quien desde la asamblea le dio la espalda a nuestra ciudad”, indicó la gestora social.

La gestora social hizo un llamado al candidato liberal a la Gobernación de Boyacá, Rodrigo Rojas, para que tenga en cuenta todos los sectores de esa colectividad y anunció que apoyará a Sandra Corredor, exgerente de Empoduitama, la empresa de agua de Duitama.

El pronunciamiento de la gestora social ha generado revuelo, no solo porque refleja las diferencias que hay en el Partido Liberal en este departamento, sino porque ella es hermana del actual alcalde de Duitama, David Ortega.

Por ello, el propio alcalde tuvo que salir a aclarar que la posición de su hermana no refleja la posición de la Administración Municipal, pues como mandatario del municipio no se puede involucrar en política.

“Ella no tiene ningún vínculo laboral con la Administración Municipal, no maneja recursos públicos y no tiene ningún poder de decisión en el trabajo de la Administración Municipal, y es una ciudadana que tiene sus posiciones políticas y hacen parte de sus expresiones como ciudadana”, dijo.

Cabe aclarar que, a pesar de que Catalina Ortega es gestora social del municipio, sí se puede dedicar al proselitismo porque no tiene ningún vínculo laboral ni contractual con el Estado. La labor que desempeña es un trabajo que se hace ad honorem, es decir, no está en la nómina de la administración del municipio.