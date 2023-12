Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, recibió premio a mejor gobernante del país

“Todos somos campeones porque luchamos en el momento más difícil de la existencia de esta joven República en los últimos 100 años. Me siento orgulloso de los miles de funcionarios públicos que hacen parte de la Alcaldía de Barranquilla y de los líderes de las Juntas de Acción Comunal que salieron a caminar con nosotros y a decirle a la gente que se pusiera el tapabocas y se quedara en la casa cuando aún no sabíamos qué tan letal era ese virus; me siento orgulloso porque sin fronteras políticas todos los alcaldes de Colombia trabajamos juntos para superar este difícil momento y hoy Colombia vuelve a soñar y ver el futuro con esperanza, gracias al esfuerzo colectivo de todo lo que dieron los funcionarios de distintos municipios y gobernaciones”, indicó Pumarejo.