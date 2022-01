Confidenciales Alejandro Char le confesó a María Isabel Rueda que no está de acuerdo con una unión con Óscar Iván Zuluaga

En la primera entrevista que concedió a la prensa en medio de la campaña política, el hoy precandidato presidencial Alejandro Char le confesó a la periodista María Isabel Rueda, en una entrevista en el diario El Tiempo, que respeta la decisión de sus compañeros del Equipo por Colombia, pero no está de acuerdo en la llegada de Óscar Iván Zuluaga a esa coalición.

La razón, según argumentó el barranquillero, obedece a que dicho grupo político nació unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, “que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”.

La entrevista generó revuelo en distintos sectores políticos de la derecha y encendió las alarmas en el uribismo.

En la conversación, Char además le confesó a Rueda que duerme tres o cuatro horas, le encanta la salsa, le tiene pánico a los aviones y no hay sábado que no se tome un sancocho.

Resaltó sus buenas relaciones con Álvaro Uribe, César Gaviria, Juan Manuel Santos “y hasta Andrés Pastrana”. De Gaviria, por ejemplo, dijo que han conversado, pero no de apoyos del Partido Liberal a su campaña presidencial. Sin embargo, “bienvenidos los apoyos”, dijo.

Descartó peleas con Germán Vargas Lleras, comparó su gestión en Barranquilla con resultados frente a la adelantada por Gustavo Petro en Bogotá y hasta le respondió a María Isabel Rueda por qué siempre anda con una cachucha raída o desgastada. “Esa es mi identidad. Porque soy una persona que para en la calle. Me protege del sol, y me siento cómodo porque a mí no me gusta peinarme mucho… Esa me trae buena suerte”, dijo.