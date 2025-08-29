Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Casa de Nariño y quien fue suspendido tres meses por la Procuraduría General de la Nación, mientras lo investiga por posible abuso de funciones en el caso de los pasaportes, anunció el pasado miércoles su precandidatura presidencial por el Pacto Histórico.

“Después de mantener una conversación con el presidente Gustavo Petro en la que le expuse la necesidad de quedarme en el país y participar en la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia, he decidido con mi familia y equipo, inscribirme como candidato a la Presidencia en el Pacto Histórico”, dijo Saade en redes sociales.

Ahora Saade, quien es bastante activo en su cuenta de la red social X, expuso en un mensaje de por qué, en realidad, quiere ser presidente de la República.

De acuerdo con el exjefe de Despacho de la Casa de Nariño, lo que en últimas busca es que “Petro sea reelegido”.

“Seré presidente de Colombia para que el presidente Petro sea reelegido. Su programa de gobierno debe continuar. Levántate, Colombia”, dijo puntualmente Saade en X, este viernes 29 de agosto.