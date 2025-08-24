Fuerte choque entre Roy Barreras y Alfredo Saade: “La corrupción se cura con cárcel”

El exembajador de Colombia ante Reino Unido, Roy Barreras, y el exjefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, protagonizaron un fuerte agarrón en las redes sociales por cuenta de una entrevista publicada por SEMANA.

Todo comenzó cuando esta revista le preguntó a Barreras sobre las razones por las que Saade insistiría en la reelección inmediata de Petro, cuando la Constitución lo tiene prohibido. La respuesta del exembajador generó polémica.

“Yo trabajé un año en el Hospital Psiquiátrico Universitario de San Isidro, en Cali y, por su puesto, no perdía tiempo viendo qué significaban las palabras de los esquizofrénicos, sino que les daba tratamiento con compasión”, dijo Barreras.

Para él, Saade “es un loco delirante que para creer que va a halagar al presidente le dice que quiere que lo reelijan 20 años, y hay otros locos que dicen lo mismo. Hay otros locos que dicen que hay que cerrar los medios de comunicación”, agregó.

El exjefe de Despacho no tardó en refutarlo: “Prefiero que me tildes de ‘loco’, porque de mí jamás podrás decir lo que dicen de ti: ‘que te robas la plata de la salud de los pobres, que Papá Pitufo te giraba y que eres corrupto’. ¿Si ves la diferencia?”.

La confrontación no paró allí y se extendió a través de las redes sociales. Roy Barreras volvió a aparecer: “La diferencia es que la afirmación delirante de que el presidente Petro se debía reelegir 20 años es un hecho cierto”.

El mensaje del exembajador colombiano en contra de Saade continuó: “En cambio, las calumnias y falsedades con las que han pretendido enlodar mi nombre son mentiras recicladas como basura en las bodegas de las redes”.

El exjefe de Despacho le respondió: “No sé qué frustración te produjo la reunión con el presidente, pero la petición de la reelección es un ‘delirio’ de más de 15 millones de colombianos y se cura logrando el objetivo”.

Para él, en cambio, “la corrupción se cura con cárcel, querido Roy. Dios te bendiga”, concluyó Saade, quien recientemente fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría por el manejo que le dio a la coyuntura de los pasaportes.