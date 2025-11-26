Confidenciales
Alfredo Saade renuncia a su aspiración presidencial: recibió beneplácito para ser embajador en Brasil
La noticia fue confirmada a SEMANA por el pastor Saade.
El pastor Alfredo Saade, quien hasta hace poco se desempeñó como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, recibió el visto bueno para ser embajador de Colombia en Brasil.
El funcionario confirmó a SEMANA que, recientemente, le otorgó el beneplácito la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, y que está dispuesto a tomar el cargo diplomático en las próximas semanas.
Saade renuncia a sus aspiraciones electorales en el 2026, pues había manifestado públicamente su objetivo de ser candidato para competir por la Casa de Nariño.
Frente a esta noticia, el equipo de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que, de momento, no tiene información al respecto.