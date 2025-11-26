Suscribirse

Confidenciales

Alfredo Saade renuncia a su aspiración presidencial: recibió beneplácito para ser embajador en Brasil

La noticia fue confirmada a SEMANA por el pastor Saade.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 12:53 a. m.
Alfredo Saade Vergel
Alfredo Saade, exjefe de despacho del presidente Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El pastor Alfredo Saade, quien hasta hace poco se desempeñó como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, recibió el visto bueno para ser embajador de Colombia en Brasil.

El funcionario confirmó a SEMANA que, recientemente, le otorgó el beneplácito la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, y que está dispuesto a tomar el cargo diplomático en las próximas semanas.

Contexto: Renuncia de Alfredo Saade al Gobierno Petro anuló la suspensión de la Procuraduría por caso de pasaportes

Saade renuncia a sus aspiraciones electorales en el 2026, pues había manifestado públicamente su objetivo de ser candidato para competir por la Casa de Nariño.

Frente a esta noticia, el equipo de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que, de momento, no tiene información al respecto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se reporta un herido tras ataque de las barras de Atlético Nacional al bus del Junior rumbo a Itagüí

2. La tabla del grupo B de la Liga Betplay tras Bucaramanga vs. Fortaleza: presión para Santa Fe y el Tolima sonríe

3. Contrato de alumbrado público de Emcali, bajo la lupa de la Procuraduría

4. ¿Lo sintió? Temblor hoy en Colombia: este fue el epicentro y magnitud del sismo de este miércoles 26 de noviembre

5. Este es el lujoso regalo que Paola Jara y Jessi Uribe compraron para su hija, generó reacciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alfredo Saade

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.