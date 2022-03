Confidenciales Angélica Lozano reveló detalles de su “historia de amor” con Claudia López

“Ahora soy tiktoker”, es el mensaje que acompaña a publicación de la senadora Angélica Lozano en su cuenta en la que cuenta historias de su vida y detalles, y en esta ocasión fue sobre cómo conoció a su actual esposa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En el video, cuenta la historia junto a la mandataria de la capital y ella, fue la responsable de narrar que todo ocurrió “como en cámara lenta, como que sí, como que no, como que hablábamos de política, como que me coqueteaba pero como que no, y de pronto se perdía, y de pronto volvía, y yo estudiaba afuera”, a lo que Lozano interrumpió con “yo no coqueteaba. Yo le escribía un mail que si nos veíamos dos veces al año y por ahí un almuerzo”.

López continuó su relato y dijo: “Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa”.

Por su parte, Lozano destacó: " A mí me parecía brillante, pilisima, divina, pero pues…”, y respondió López “a mi también me parecía maravillosa, pero ella tenía su pareja y yo la mía. A veces nos encontrábamos, pero un día vine a Colombia por trabajo y me echó mi novia. Yo estaba en una tusa brutal”.

Y Lozano siguió la historia contando que “en ese momento la estaba buscando porque se iban a cumplir los 100 días de Gobierno, yo era concejal, y quería conversar con ella para que me diera línea y hacer un buen corte de cuentas. Y entonces le pedí una cita como las de siempre, para conversar de política, y fue un viernes en la tarde y acabamos por ahí a las 8 p.m.”.

“La vi mal desde que llegué y después le pregunté qué iba a hacer”, continuó, a lo que la alcaldesa respondió: “Estoy muy triste porque mi novia me echó y tengo una tusa brava. A las 8 le dije hoy viernes, usted concejal, pila, nueva, debe tener mil planes, yo en cambio me voy a que un amigo me consienta mi tusa”.

Lozano le respondió: “Mi plan es irme a la casa a ver películas”. “El caso es que se coló a la tusa”, dijo López. Posteriormente llegaron donde el amigo donde hablaron, bailaron, tomaron licor, “y entre una y otra y otra margarita, lo que pasó pasó”.

La senadora confesó que quería comprar whiskey, pero que las “margaritas nos trajeron acá”.