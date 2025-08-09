Armando Benedetti le respondió a la prensa internacional: “a mis enemigos y a la crítica nunca les he tenido miedo pero les pido que no sean cobardes”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió de manera directa a los señalamientos de los medios internacionales que han aparecido el día de hoy. Uno de esos artículos en el que hacían un perfil suyo titulado “Quién es Armando Benedetti, el hombre clave para el triunfo de Gustavo Petro y que sabe todo del presidente de Colombia”, generó su rechazó y un pronunciamiento oficial por medio de su cuenta de X.

.@elcomercio_peru Nunca le he tenido miedo a la crítica, es más la incentivo y la provoco. Lo único que le pido a mis contradictores es que digan las cosas delante de mi. Ese periódico nunca me llamó para contrastar esta información. La Isla Santa Rosa no es de Perú. — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 9, 2025

“El Comercio de Perú. Nunca le he tenido miedo a la crítica, es más, la incentivo y la provoco. Lo único que le pido a mis contradictores es que digan las cosas delante de mí. Ese periódico nunca me llamó para contrastar esta información. La isla Santa Rosa no es de Perú”, señaló Benedetti.

El artículo del diario hace un resumen de la trayectoria política de Benedetti, en la que esa publicación resalta que el político colombiano ha transitado durante más de tres décadas por distintas orillas ideológicas, desde sectores conservadores hasta convertirse en una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro.

ARMANDO BENEDETTI Ministro del Interior | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En la publicación evidenciaron su papel como arquitecto de la campaña presidencial de 2022, organizando la agenda del candidato, gestionando reuniones estratégicas y, según testimonios citados, facilitando recursos clave para la victoria. Incluso, hacen referencia a la imagen de ambos (Benedetti y Petro) durmiendo en un avión durante la campaña.

El texto también ubica a Benedetti en el centro de la reciente tensión diplomática entre Colombia y Perú por la soberanía de la Isla Santa Rosa, localizada en la triple frontera con Brasil.

Hundimiento de la consulta popular, pacto histórico; ministro del interior, Armando Bendetti; secretario del Senado, Diego González | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA