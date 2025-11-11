Suscribirse

Armando Benedetti retó a la magistrada Cristina Lombana tras ordenar allanamiento a su casa

El ministro atacó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia en medio de las diligencias que ordenó en su contra.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 5:26 p. m.
Cristina Lombana .Armando Benedetti.
Armando Benedetti y Cristina Lombana | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se descargó contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de que ordenara un allanamiento a su residencia en medio de las investigaciones que adelanta por el caso de Fonade.

“Quiero insistir a los medios de comunicación que se vuelvan veedores de qué fue lo que encontró la loca, demente y delincuente magistrada Lombana en el allanamiento a mi casa. Quiero que le diga al país qué encontró. La reto”, dijo el alto funcionario del Gobierno Petro.

Contexto: Benedetti anunció denuncia en la CIDH contra la magistrada Lombana y aclaró el proceso por el que allanaron su casa

En otro trino, el ministro aseguró que la magistrada estuvo presente en la diligencia, y cuestionó: “¿Y me dicen que no es loca? Trató mal a mi esposa, la intimidó y la amenazó con encarcelarla. En toda la invasión no estuvo presente la Procuraduría; le pregunto yo al país: dicen que soy importante, ¿no puedo acceder al derecho a la justicia?”.

Más tarde, agregó: “¡Noticia! ¡Noticia! ¡Noticia! En el allanamiento no incautó nada la Lombana. Se fue con las manos vacías. Eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por la sevicia y falta de objetividad”.

