Armando Benedetti retó a la magistrada Cristina Lombana tras ordenar allanamiento a su casa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se descargó contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de que ordenara un allanamiento a su residencia en medio de las investigaciones que adelanta por el caso de Fonade.

“Quiero insistir a los medios de comunicación que se vuelvan veedores de qué fue lo que encontró la loca, demente y delincuente magistrada Lombana en el allanamiento a mi casa. Quiero que le diga al país qué encontró. La reto”, dijo el alto funcionario del Gobierno Petro.

En otro trino, el ministro aseguró que la magistrada estuvo presente en la diligencia, y cuestionó: “¿Y me dicen que no es loca? Trató mal a mi esposa, la intimidó y la amenazó con encarcelarla. En toda la invasión no estuvo presente la Procuraduría; le pregunto yo al país: dicen que soy importante, ¿no puedo acceder al derecho a la justicia?”.

Más tarde, agregó: “¡Noticia! ¡Noticia! ¡Noticia! En el allanamiento no incautó nada la Lombana. Se fue con las manos vacías. Eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por la sevicia y falta de objetividad”.