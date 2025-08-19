Armando Benedetti: “Si empezamos a pelear con Venezuela, como muchos quisieran, estaríamos entregándole las fronteras a las mafias y al ELN”

En medio de la complicada situación política que atraviesa Venezuela y las diferentes declaraciones que han surgido sobre los conflictos en la frontera colombo-venezolana que, al parecer, ha estado dominada por miembros del ELN y las disidencias de las FARC, han aparecido varias voces que piden que Colombia adopte posturas más críticas y firmes frente al país vecino.

Si empezamos a pelear con el gobierno de Venezuela, como muchos en la oposición quisieran, estaríamos entregándole las fronteras a las mafias y al ELN. Lo que nos ha dicho la cúpula militar es que cuando atacamos al ELN y a las disidencias también son rechazadas en suelo… — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 19, 2025

Ante esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un trino a través de su cuenta de X, en el que aseguró que “pelear” con Venezuela significaría un grave problema para la seguridad en la zona de frontera.

“Si empezamos a pelear con el gobierno de Venezuela, como muchos en la oposición quisieran, estaríamos entregándole las fronteras a las mafias y al ELN. Lo que nos ha dicho la cúpula militar es que cuando atacamos al ELN y a las disidencias, también son rechazadas en suelo venezolano”, se lee en el trino de Benedetti.

Hay que recordar que, el pasado 12 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a las polémicas declaraciones que dio Nicolás Maduro, en las que habló de “unir” las fuerzas militares de Venezuela y Colombia.

Sobre esa controversia, el mandatario colombiano destapó que la verdadera intención es “articular” los ejércitos, con la finalidad de atacar estructuras vinculadas con el narcotráfico, especialmente en zona de frontera con el vecino país.