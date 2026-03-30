El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó cómo aparecerán los logos de los 14 candidatos a la Presidencia en el tarjetón de las elecciones del 31 de mayo, cuando se desarrollará la primera vuelta.

La autoridad electoral compartió un documento (ver archivo anexo) en el que detalla de qué manera estará representado cada partido o grupo significativo de ciudadanos en la tarjeta electoral que recibirán los colombianos al acudir a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado.

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El orden en el que estarán los candidatos ya fue sorteado por la Registraduría en un evento público que contó con transmisión nacional y la participación de delegados de cada sector político.

En los logos se tuvieron en cuenta las representaciones visuales de cada partido o movimiento que avala las aspiraciones. Por ejemplo, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, está acompañado del rótulo de En Marcha, agrupación que acompaña su aspiración a la Casa de Nariño.

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Otra referencia es la de Paloma Valencia. Junto a su aspiración aparecen los logos del Centro Democrático, el grupo significativo de ciudadanos Con Toda por Colombia, el Nuevo Liberalismo y el resto de movimientos que integraron la Gran Consulta por Colombia.