Asojuegos está listo para celebrar una década del Congreso LAFT América 2025
El evento se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Hotel Grand Hyatt, de Bogotá.
Este evento se desarrollará por décimo año consecutivo, consolidándose como un espacio de análisis, formación y debate, en el que participarán expertos nacionales e internacionales, así como autoridades regulatorias y representantes del sector de juegos de suerte y azar, con el objetivo de promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad empresarial.
El Congreso LAFT América 2025 se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Hotel Grand Hyatt, de Bogotá.
“El Congreso LAFT América cumple 10 años siendo una plataforma de confianza, diálogo y construcción conjunta. Desde Asojuegos creemos que la transparencia es la base para el fortalecimiento del sector y la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con el país, la economía formal y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales”, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.