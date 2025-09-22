Suscribirse

Asojuegos está listo para celebrar una década del Congreso LAFT América 2025

El evento se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Hotel Grand Hyatt, de Bogotá.

Redacción Confidenciales
22 de septiembre de 2025, 2:06 p. m.
Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.
Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos. | Foto: Cortesía de Asojuegos

Asojuegos está listo para celebrar una década del Congreso LAFT América 2025, Bajo el lema “cero tolerancia con el lavado de activos”.

Este evento se desarrollará por décimo año consecutivo, consolidándose como un espacio de análisis, formación y debate, en el que participarán expertos nacionales e internacionales, así como autoridades regulatorias y representantes del sector de juegos de suerte y azar, con el objetivo de promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad empresarial.

El Congreso LAFT América 2025 se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Hotel Grand Hyatt, de Bogotá.

“El Congreso LAFT América cumple 10 años siendo una plataforma de confianza, diálogo y construcción conjunta. Desde Asojuegos creemos que la transparencia es la base para el fortalecimiento del sector y la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con el país, la economía formal y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales”, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

