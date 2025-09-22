Asojuegos está listo para celebrar una década del Congreso LAFT América 2025, Bajo el lema “cero tolerancia con el lavado de activos”.

Este evento se desarrollará por décimo año consecutivo, consolidándose como un espacio de análisis, formación y debate, en el que participarán expertos nacionales e internacionales, así como autoridades regulatorias y representantes del sector de juegos de suerte y azar, con el objetivo de promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad empresarial.

El Congreso LAFT América 2025 se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en el Hotel Grand Hyatt, de Bogotá.