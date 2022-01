Confidenciales Barranquilla tendrá sus fiestas solo después de pasar el pico de ómicron

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que la ciudad ha venido acelerando su ritmo de vacunación y se alista para lo que serán sus tradicionales fiestas que se realizarán “solo después de haber superado el pico de ómicron”.

Además, se espera que, cuando inicie el Carnaval de Barranquilla, ya se haya superado el 98 % de la población con una sola dosis y el 80 % con al menos dos dosis.

“Barranquilla, permitirá, si todo sale bien, sus fiestas con el mas del 98% de la población con una sola dosis y esperamos casi el 80% con dos dosis y más del 35 % con dosis de refuerzo y, además, lo haremos solo después de haber pasado el pico de ómicron”, manifestó Pumarejo.

Los cuatro días intensos de la fiesta en la capital del Atlántico serán el 26, 27 y 28 de febrero, además del 1 de marzo. Precisamente, para esa época ya se espera que haya pasado la ola de contagios por covid-19, con su variante ómicron, que está creciendo en estos momentos.

Justamente este martes, se canceló un nuevo evento masivo en la capital del Atlántico, que tendría lugar el 22 de enero. Se trata de la tradicional lectura del bando, con la cual la reina de la festividad, Valeria Charis Salcedo, debía invitar a todos los ciudadanos a ‘despelucarse’, porque la fiesta debía comenzar.

Con el anuncio de la cancelación de ese evento simbólico y masivo en la arenosa, Pumarejo también dijo que no habrá conciertos por esos días ni eventos precarnaval, previendo que la ciudad viene con un incremento en el número de contagios.

Estas decisiones se toman teniendo en cuenta la experiencia vivida en Cali, donde se realizó la feria teniendo a cerca del 70 % de la población con una sola dosis de la vacuna y aun así hubo un repunte de casos.

La Secretaría de Salud de Cali confirmó en la tarde de este martes que la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos en esa ciudad llegó a un 70 por ciento.

De acuerdo con Miyerlandi Torres, jefa de esa cartera en Cali, la ocupación ha crecido levemente en los últimos días y que el 19 % de esos pacientes en cuidados intensivos corresponden a personas con patologías asociadas al coronavirus.

“Continuamos con un aumento leve en la ocupación de camas de cuidados intensivos. Hoy tenemos un 70 % de ocupación de UCI en términos generales y de estas el 19 % corresponde a covid, siendo la mayoría personas que no se han vacunado, que no tienen esquemas completos o que no han accedido a la tercera dosis después de más de 6 meses”, indicó.