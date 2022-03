Confidenciales Beau Biden, el hijo fallecido de Joe Biden, fue parte de la conversación con el presidente Duque

El presidente Iván Duque aseguró en SEMANA que durante la conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablaron de Beau Biden, el hijo fallecido del mandatario del denominado país del norte. “Hablamos de cómo yo conocí a su hijo Beau Biden, cuando yo viví en los Estados Unidos. Fue una conversación en ese lado humano muy interesante, fue un gran ser humano y son las anécdotas de los años que viví aquí”, aseguró.

“A lo largo de los años he descubierto que mi presencia casi siempre brinda algo de consuelo a las personas que han sufrido pérdidas repentinas e inesperadas. No porque posea algún poder especial, sino porque mi historia me precede”, dijo Biden en un libro que publicó con memorias de su hijo. Tras ganar su primera campaña electoral, Biden perdió a su esposa Neilia y a su hija Naomi en un trágico accidente de tránsito mientras compraban los regalos de Navidad en 1972. Biden estaba en su oficina en Washington y recibió una llamada aterradora. “Su esposa e hija han sufrido un terrible accidente. Tiene que regresar a casa”, le dijeron al teléfono. Su familia había salido a comprar un árbol de Navidad y en el camino un camión que transportaba mazorcas levantó el auto y apagó casi inmediatamente el corazón de las dos mujeres de su vida. Su esposa apenas tenía 30 años y la bebé 13 meses.

Los dos niños pequeños –Beau, de 3 años, y Hunter, de 2– se debatieron las primeras horas entre la vida y la muerte, pero sobrevivieron. En campaña, Biden contó que todavía suele parar a saludar a los bomberos que se cruza, ya que fueron ellos los que salvaron la vida de ambos.

En sus memorias, el presidente relató detalles dolorosos de cómo fue entender que Beau tenía una enfermedad incurable y el tránsito hacia aceptar que se había ido. Biden había guardado el diagnóstico de cáncer por un año. En ese momento el panorama era desolador. “La vida media después del diagnóstico de ese cáncer cerebral virulento que tenía Beau es de 12 a 14 meses. Tal vez dos personas de cada 100 podrían pasar ese tiempo y lograr una remisión. Pero eso significa que algunas personas lo superan, nos dijimos. Entonces, ¿por qué no Beau?”, pensaba al inicio.