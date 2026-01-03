Confidenciales

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

El senador envió un mensaje esperanzador al pueblo venezolano tras la captura de Maduro.

Redacción Confidenciales
3 de enero de 2026, 2:51 p. m.
Senador Bernie Moreno, Donald Trump y Nicolás Maduro.
Senador Bernie Moreno, Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images / AP

El senador Bernie Moreno, de origen colombiano, nacido en Bogotá, y actualmente uno de los aliados más firmes de Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, hizo un pronunciamiento tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

El presidente Trump cambió hoy el rumbo de América Latina para toda una generación. Al actuar en defensa propia y en interés de Estados Unidos para poner fin a la organización narcoterrorista dirigida por Nicolás Maduro, eliminó una amenaza clara e inminente para nuestra nación”, dijo inicialmente.

En su mensaje publicado este 3 de enero de 2026 en su cuenta personal de X, Moreno lanzó una pulla contra el gobierno de Joe Biden en medio de esta situación.

“A diferencia de la administración inepta e incompetente de Biden, que debió haber actuado cuando Maduro se aferró ilegalmente al poder en 2023, el presidente Trump ha demostrado al mundo que defenderá y protegerá las vidas de los estadounidenses”, agregó.

El senador arremetió contra Maduro y sus actos criminales: “Maduro y su banda de narcoterroristas fueron directamente responsables de la muerte de cientos de miles de estadounidenses, amenazaron nuestra seguridad nacional y desataron una invasión histórica de nuestro país por parte de criminales. Venezuela sirvió como corredor aéreo, terrestre y marítimo para el transporte de veneno mortal a Estados Unidos con el objetivo de asesinar a ciudadanos estadounidenses”.

Moreno también mencionó el acercamiento de Maduro con Colombia: “Maduro protegió a los narcoterroristas colombianos. Que ellos, y cualquiera en este hemisferio, sepan que serán los próximos si intentan dañar a nuestra nación”.

El senador envió un mensaje esperanzador al pueblo venezolano tras esta arremetida contra el máximo líder de Venezuela.

“Al gran y ahora libre pueblo de Venezuela: el presidente Trump busca la paz y Estados Unidos no desea conflicto ni guerra con su nación. Ahora les corresponde a ustedes determinar su propio futuro y trazar un camino hacia la prosperidad que parecía tan inalcanzable. Estados Unidos está listo para ser un socio y amigo. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios bendiga al presidente Trump”, puntualizó.

