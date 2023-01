Confidenciales Bogotá se raja en inclusión laboral para personas con discapacidad

En un debate de control político de la oposición del Concejo de Bogotá, el concejal Rolando González, de Cambio Radical, realizó una radiografía de la situación laboral de las personas con discapacidad en la capital del país. Y es que de cada 100 personas con discapacidad, 92 no tienen empleo y de las que desarrollan alguna labor, el 47 % lo hace de manera informal.

El cabildante reveló un informe publicado por el propio Distrito en octubre de 2022, el cual pone en evidencia las diferentes barreras de exclusión social y laboral que existen actualmente en Bogotá para esta población.

En cuanto a barreras sociales, el 43 % está relacionado con aspectos educativos, le sigue el bajo acceso a servicios de salud y seguridad alimentaria con un 36 % y, finalmente, pero no menos importante, las condiciones de vivienda y servicios públicos con un 21 %.

De acuerdo con González, algunas condiciones que contribuyen al aumento de esta problemática de exclusión son: el no uso computador o tableta (65 %), bajo logro educativo (45 %), no uso de internet por su alto costo o falta de conocimiento (36 %) y no tener un teléfono celular (16 %).

Para González, esto hace que pocas empresas contraten a las personas con discapacidad y ocasiona que casi el 100 % dependa de los programas sociales del Distrito.

En Bogotá, de acuerdo con el Dane, el 5 % de la población tiene discapacidad, la tasa global de participación-TGP (proporción de la población en edad de trabajar que participa del mercado de trabajo) es del 24 %, mientras que el resto de la población es del 66 %, lo que imposibilita que sus hogares generen ingresos.

El concejal pidió a la Secretaría de Desarrollo Económico que en la meta de promover 34 mil empleos planteada para el año 2023, sea incluida una apuesta de ocupación de vacantes para esta población; además, solicitó realizar alianzas con las empresas del sector privado, que permitan fortalecer el Pacto de la Productividad con esta población.